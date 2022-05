Visita ao povo Yanomami será realizada nesta quarta-feira. - Reprodução

Visita ao povo Yanomami será realizada nesta quarta-feira.Reprodução

Publicado 11/05/2022 10:06

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (11) uma diligência na comunidade Yanomami em Boa Vista, Roraima. A visita será realizada em conjunto com uma comissão externa aprovada em Plenário na última quinta-feira (5) , com o objetivo de acompanhar o caso.

Os parlamentares querem ouvir a comunidade e autoridades sobre as denúncias de estupro e morte de uma menina de 12 anos de idade, na região de Waikás, em abril. O caso, que teve repercussão nacional, ainda está sob investigação policial.

Joenia Wapichana, única parlamentar indígena no Congresso e coordenadora da comissão, lembra que a terra indígena Yanomami, a maior do Brasil, convive com histórico de invasões e violência praticadas por garimpeiros ilegais.



O caso também está sendo acompanhado por um grupo de trabalho criado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara.