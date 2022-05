Frentista agride homem depois de ter sido assediada - Reprodução

Publicado 18/05/2022 11:34

Uma mulher reagiu a um episódio de assédio e agrediu o homem que passou a mão em sua coxa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS). O caso aconteceu no último domingo (15), quando a funcionária estava comendo em uma loja de conveniência.

A frentista de um posto de combustíveis de Porto Alegre agrediu um frequentador que passou a mão em sua coxa. Marian, de 22 anos, tomava café na loja de conveniência, no domingo, quando foi assediada. Câmeras da loja registraram o abuso. Depois de apanhar, o homem fugiu. pic.twitter.com/ks4o0gTQjT — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 17, 2022

Logo após o assédio, a frentista começa a dar socos no agressor, que tenta fugir. Instantes depois, a mulher chega a derrubar o homem no chão. Segundo a Polícia Civil, até o momento não foi registrada nenhuma ocorrência.