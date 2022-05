Moradores e turistas registram o fenômeno - Mycchel Legnaghi/Prefeitura de São Joaquim

Publicado 18/05/2022 10:02 | Atualizado 18/05/2022 11:46

A região Sul do país registrou neve pelo segundo dia seguido. A primeira neve de 2022 do país ocorreu no Morro das Antenas, o ponto mais alto de Urupema, na Serra Catarinense. Nevou, também, na Serra Gaúcha. Segundo a Epagri, órgão que monitora as temperaturas de Santa Catarina, há 15 anos o fenômeno não era registrado no mês de maio.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de Bom Jardim da Serra (SC) registrou, nesta terça-feira (17), a temperatura mais baixa do Brasil em 2022. A cidade catarinense, na madrugada, marcou -2,4°C e amanheceu com neve.



As baixas temperaturas foram provocadas por uma massa de ar frio com origem polar que chegou a Santa Catarina na última segunda-feira (16). Já a umidade do ar, outro elemento essencial para a formação de neve, foi provocada pelo ciclone que atingiu a região.

Primeira neve em Santa Catarina é registrada em Urupema #FotosPeloMundo pic.twitter.com/Sh6LMBHTJg — Fotos pelo Mundo (@FotosPeloMundo) May 17, 2022

Primeiros registros de neve em Urubici e Urupema-SC no ano



Fica o alerta para os riscos de pistas congeladas devido ao frio extremo! Motoristas e turistas que forem para a região devem redobrar os cuidados.



Emergência? Ligue 190

#PMSC pic.twitter.com/pOIV7T1fD2 — POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA (@pmscoficial) May 17, 2022

NEVE! Primeiro registro de neve em Santa Catarina! Fato foi registrado pela PMRv na manhã desta terça-feira, 17, na SC-112, em Urupema. pic.twitter.com/KVYHtiaLlM — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA (@pmscrodoviaria) May 17, 2022

A tempestade subtropical Yakecan deve baixar as temperaturas em metade do país nos próximos dias e já causou pelo menos uma morte. Entre os efeitos prováveis do fenômeno estão rajadas de ventos fortes, de até 120 km/h, e possíveis ocorrências de neve no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná, na região da Serra de Palmas.

Com a massa de ar frio se aproximando do Sudeste, a Prefeitura de São Paulo anunciou a criação de mais 2 mil vagas em abrigo para pessoas em situação de rua durante as noites mais frias. Além disso, serão montadas dez tendas de atendimento à população sempre que a temperatura ficar abaixo dos 10ºC. Haverá, também, busca ativa de pessoas durante noites e madrugadas frias.

Com informações do Estadão Conteúdo