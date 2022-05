Homem ataca colega de trabalho em Teresina - Reprodução

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) converteu em preventiva a prisão de um suspeito de estuprar uma colega dentro da empresa onde os dois trabalhavam, na sexta-feira. O caso aconteceu na Zona Sul de Teresina e o homem foi preso nesta segunda. Câmeras de segurança flagraram o momento do ataque.

A audiência foi realizada sem a presença do preso que foi internado no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) após ser agredido pela população no dia que foi capturado. Ele foi localizado após denúncias de moradores à polícia. O magistrado, Rostonio Uchôa Lima Oliveira, que decidiu manter a prisão do suspeito, disse que há indícios suficientes da autoria do crime. Além das gravações, também foram considerados depoimentos e a declaração da vítima.

"Verifica-se pelas imagens que a vítima é coagida física e intelectualmente, mediante arma de fogo e força física, a entrar em cômodo contra a sua vontade", disse o juiz em sua decisão.

O inquérito sobre o caso ainda será finalizado pela Polícia Civil e encaminhado ao Ministério Público. O órgão deve formalizar denúncia contra o suspeito e depois, ele será julgado pelo crime.

O caso

O crime aconteceu após o expediente de uma empresa, na sexta-feira, quando uma das funcionárias, uma mulher de 46 anos, deixava o local. Ela foi abordada pelo segurança, que chegava para o seu turno.

Câmeras de segurança gravaram todo o ataque. Nas imagens, é possível ver que o homem está armado e ainda assim, a vítima luta contra o agressor, mas é arrastada para uma sala onde foi violentada. A mulher fez a denúncia e as buscas pelo suspeito foram iniciadas.

O homem foi encontrado na segunda-feira. Ele responde na justiça por outro estupro.