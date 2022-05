PRF joga sal nas estradas de São Joaquim - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/05/2022 10:30 | Atualizado 19/05/2022 10:30

Capitais voltaram a registrar temperaturas abaixo de 10ºC na noite desta quarta,18, e na madrugada desta quinta-feira, 19, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As regiões Sul e Sudeste, onde a onda de frio chega com mais força, são as mais afetadas. No Rio de Janeiro, na Vila Militar, termômetros chegaram a marcar 11,5 graus durante a madrugada. Desde o início da semana, Santa Catarina tem registros de neve e diversas fotos e vídeos foram compartilhados nas redes sociais.



Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho



Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online pic.twitter.com/Xjma1OXKBy — Meteorologista Piter Scheuer (@Piter_Scheuer) May 17, 2022 20h27min: Resgistro de neve no Cruzeiro em São Joaquim.

Em Belo Horizonte, na capital mineira, as temperaturas bateram 4,4ºC, durante a manhã. Em São Paulo, durante a madrugada de quarta, foram registrados 6,6ºC. O Centro-Oeste também não fica para trás no quesito frio. No Distrito Federal, foi registrado o dia mais frio da história, atingindo 1,4ºC na manhã desta quinta-feira.

No Rio Grande do Sul, Porto Alegre registrou 11,4°C, com sensação de 8,5°C. Na cidade de Uruguaiana geou e os termômetros marcaram 7,4ºC. Em Santa Catarina, a cidade de Urupema chegou a 1,14ºC e no Paraná, os termômetros da cidade de Telêmaco Borba bateram 3,4ºC.

Neve chega em Santa Catarina

Durante a passagem da onda de frio pelo Brasil, alguns moradores e turistas se divertiram com a neve que caiu em algumas cidades de Santa Catarina, na terça-feira. Fotos compartilhadas nas redes socais mostram bonecos de neve, carros e estradas cobertas durante os últimos dias.

Em Urubici, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), precisou jogar cerca de 300 kg de sal nas estradas para derreter o gelo acumulado.