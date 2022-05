Policias Federais intensificam fiscalização no aeroporto internacional do Rio - Reprodução

Publicado 24/05/2022 18:30

Os Policiais Federais cariocas irão intensificar o trabalho de fiscalização nesta quarta-feira, 25, nos aeroportos, como forma de manifestação pela reestruturação do órgão. Haverá também, uma mobilização organizada pelo Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ), no aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão).

A mobilização reunirá todos os cargos que integram o quadro funcional da Polícia Federal. O objetivo é conscientizar a população e a classe política, que utiliza o aeroporto, e fazer com que o Governo Federal cumpra a promessa de executar, ainda este ano, a reestruturação salarial e da Instituição, que já conta com orçamento aprovado em lei de 1,7bi.

A decisão foi tomada após uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na quinta-feira, 19, onde policiais federais decidiram intensificar os trabalhos de fiscalização em portos, aeroportos, empresas de segurança privada, clubes de tiro e concessão de registros de porte de armas para caçador, atirador e colecionador (CAC).