Anvisa defende distanciamento físico e uso de máscaras em aeroportos para frear varíola dos macacos - Pixabay

Anvisa defende distanciamento físico e uso de máscaras em aeroportos para frear varíola dos macacosPixabay

Publicado 24/05/2022 17:30

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou, em nota, a adoção medidas de proteção em aeroportos e aeronaves, na tentativa de adiar a chegada da varíola dos macacos ao Brasil. Desde o início do mês, ao menos 180 ocorrências da doença foram confirmadas no mundo.

A varíola dos macacos é uma infecção viral geralmente leve que é endêmica em partes da África Ocidental e Central. Ela se espalha principalmente por contato próximo e, até o recente surto, raramente era vista em outras partes do mundo. O Ministério da Saúde instituiu uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola do macaco no Brasil.

"A Anvisa mantém-se alerta e vigilante quanto ao cenário epidemiológico nacional e internacional, acompanhando os dados disponíveis e a evolução da doença, a fim de que possa ajustar as medidas sanitárias oportunamente, caso seja necessário à proteção da saúde da população" disse, em nota.

De acordo com a agência, as recomendações protegem não só contra a varíola e a Covid-19, mas também contra muitas doenças infectocontagiosas.



"Tais medidas não farmacológicas, como o distanciamento físico sempre que possível, o uso de máscaras de proteção e a higienização frequente das mãos, têm o condão de proteger o indivíduo e a coletividade não apenas contra a covid-19, mas também contra outras doenças", afirmou a Anvisa.