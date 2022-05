País acumula 620.238 vidas perdidas para a doença - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 24/05/2022 19:04

O Brasil contabilizou novos 12.775 casos de covid-19, e 39 óbitos relacionados à doença nas últimas 24 horas. Com os números, já são 30.803.995 confirmações em todo o país, e 665.666 vidas perdidas desde o início da pandemia.



Mais uma vez, os estados do Acre, Ceará e Piauí não atualizaram as informações no painel por "problemas técnicos". Segundo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), foram considerados os últimos reportes enviados por cada estado.

Há sete dias, a média móvel de casos estava em 19.128. Hoje, o índice é de 14.585, o que representa uma queda de 23%.



A média móvel de mortes, por sua vez, apresentou queda de 17,7% no período, e foi de 118 na terça-feira da semana passada para os 97 registrados hoje.