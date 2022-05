Augusto Aras - Agência Senado

Augusto ArasAgência Senado

Publicado 24/05/2022 19:16 | Atualizado 24/05/2022 19:19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, bateu boca e partiu para as vias de fato com o subprocurador Nívio Freitas, durante uma Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), na tarde nesta terça-feira, 24. A briga teve que ser contida por membros do órgão e seguranças.

Veja o vídeo: