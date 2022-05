Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi definido como presidente da federação - Reprodução/Flickr

Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi definido como presidente da federaçãoReprodução/Flickr

Publicado 24/05/2022 19:21

Brasília -O PSOL e a Rede Sustentabilidade entraram nesta terça-feira, 24, com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se unirem em uma federação partidária. Coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos, presidirá a federação, que inclinada a apoiar a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Esta passa a ser a terceira federação registrada no TSE. A primeira a ser apresentada foi a integrada por PSDB e Cidadania, que ainda não bateram o martelo sobre o apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS).PT, PCdoB e PV já haviam pedido para se juntar.



A federação é uma novidade na disputa eleitoral de outubro. Diferentemente das coligações, o instrumento cria uma 'fusão' provisória entre as siglas pelo prazo mínimo de quatro anos. Dessa forma, não poderão ter candidatos diferentes aos governos estaduais neste ano nem nas disputas municipais de 2024.



Pelo acordo entre PSOL/Rede, o grupo aprovará uma resolução sobre política de alianças que deve ser aplicada em todos os estados, vetando partidos que compõem a base de apoio ao governo de Jair Bolsonaro (PL) e governos declaradamente de direita.