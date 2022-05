Jessé Koz, de 29 anos, e seu golden retriever, Shurastey, viajavam o mundo desde 2017 e compartilhavam a rotina deles nas redes sociais. O lema de Jessé era: "ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão" - Reprodução Instagram

Jessé Koz, de 29 anos, e seu golden retriever, Shurastey, viajavam o mundo desde 2017 e compartilhavam a rotina deles nas redes sociais. O lema de Jessé era: "ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão"Reprodução Instagram

Publicado 26/05/2022 10:00 | Atualizado 26/05/2022 10:13

As cinzas do cão Shurastey e o corpo do influenciador catarinense Jesse Koz, de 29 anos, serão trazidos ao Brasil com o dinheiro de uma vaquinha virtual. Ainda não há previsão de quando será o embarque e o cãozinho deve ser cremado em Oregon. Jesse viajava com o animal desde 2017 pelas Américas em um Fusca 1978 e tinha como destino o Alasca. Eles não resistiram a um acidente de trânsito, na última segunda-feira, próximo a cidade de Portland, nos Estados Unidos

fotogaleria

Um casal de amigos brasileiros, Diego Strutz e Roana Petri Celeste, que passou o fim de semana com Jesse em um acampamento em Oregon, viu todo o ocorrido. Eles abriram uma vaquinha virtual, que arrecadou R$ 120 mil em poucas horas, para custear todo o translado. Os dois têm sido os responsáveis pelo processo de cremação e documentações para levar o influenciador e Shurastey de volta à Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A cremação é uma exigência para que o animal possa retornar ao Brasil ao lado de Jesse. A medida faz parte de uma legislação internacional.



O brasileiro tinha projeto pessoal chamado "Shurastey ou Shuraigow", em referência à música "Should I Stay or Should I Go", da banda de punk rock inglês The Clash, eles já tinham passado por 16 países.

Como foi o acidente

Jesse teria tentado desviar de um engarrafamento, mas perdeu o controle do Fusca e atravessou pista, batendo de frente com um Ford Escape que vinha na direção contrária. Segundo a polícia local, o motorista do outro carro ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. Diego e Roana viram todo o acidente e usaram as redes sociais para contar aos seguidores sobre a morte de Jesse e o golden retriever, Shurastey.