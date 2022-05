PM golpeia partes íntimas de rapazes durante abordagem - Reprodução/Twitter

Publicado 29/05/2022 09:21 | Atualizado 29/05/2022 09:40

São Paulo - Um vídeo que flagra o momento em que uma policial militar usa o braço para golpear as genitálias de dois jovens durante uma abordagem circulou nas redes sociais esta semana e chocou internautas. O caso aconteceu em uma comunidade da zona norte de São Paulo.

No vídeo, é possível ver o momento que a policial militar, aparece com a arma em punho ordenando com palavrões que os jovens parem. Quando os jovem estão com a mão na cabeça e virados para a parede, uma agente puxa um dos rapazes para revistar e acaba golpeando as genitálias do jovem. Nas imagens é possível ver três rapazes e uma mulher.

De acordo com as imagens é possível ver as motos paradas que também teriam sido apreendidas por falta de documentação. Os veículos seriam de alguns dos jovens. No áudio do vídeo é possível ouvir que um dos homens reclama da abordagem da PM. No entanto, a agente sorri ao perceber que feriu o jovem.

Até o momento, a PM não informou se há algum procedimento interno de investigação sobre o caso e se a agente tinha autorização para realizar a revista.