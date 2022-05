Mulher trans é agredida em show de Henrique e Juliano - Reprodução/Twitter

Publicado 29/05/2022 11:53

São Paulo - Durante um show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, uma mulher transexual e seu namorado foram agredidos brutalmente. O caso aconteceu na na madrugada da última sexta, 27, em Franca, interior de São Paulo.

Aos gritos de “É travesti, tem que apanhar”, uma mulher trans foi brutalmente espancada em show de @HeJOficial. Nossos corpos são socialmente concebidos e condicionados ao entretenimento, quando não sexual, à violência recreativa. Exigimos imediatismo e responsabilização! Basta! pic.twitter.com/n0j2aHGJfN — Benny Briolly (@BennyBriolly) May 28, 2022

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as teriam sido motivadas por transfobia. "É travesti, não é mulher", diz um homem no vídeo enquanto a mulher é agredida.



De acordo com as imagens, a mulher tenta separar o namorado de um dos agressores quando é agredida por outro homem com um soco no rosto e vários empurrões.

O portal de noticias local GCN, afirmou que dois homens zombaram do namorado da mulher transexual enquanto assistiam ao show. "Eles começaram a zoar dele [namorado], chamando de ‘viado’. Fazendo gracinha e piadas. Para evitar uma confusão, eu a chamei para ir no banheiro, mas, quando voltamos, um dos rapazes xingou e deu um soco no namorado dela. Foi quando começou uma briga”, contou Gabriela, amiga do casal.

Nas redes sociais, o caso repercutiu entre internautas e entidades, causando revolta e pedidos de explicação da parte das autoridades locais e da dupla sertaneja.

Ainda estarrecida com a violência sofrida por uma mulher trans e seu namorado na Expoagro. Foram violentamente agredidos com berros de transfobia ao fundo. É inaceitável, a prefeitura tinha que ter garantido a segurança do evento e os responsáveis pelo crime precisam ser punidos. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 28, 2022

Absurdo o caso de transfobia no show do Henrique e Juliano ontem na Expoagro. Uma mulher trans e seu namorado foram agredidos com chutes, socos e xingamentos, enquanto outras pessoas filmavam a cena e riam. Não é o primeiro caso de violência nessa Expoagro, mas mais grave (+) — Guilherme Cortez (@CortezPSOL) May 28, 2022

todas as pessoas ou a Expoagro não pode continuar acontecendo desse jeito. LGBTfobia é crime no Brasil. Transfobia e violência não podem ficar impunes. O agressor precisa ser responsabilizado e punido, mas a Prefeitura precisa ter políticas pra combater a transfobia na cidade. — Guilherme Cortez (@CortezPSOL) May 28, 2022

No último sábado, 21, a Expoagro também teve um caso de uma agressão a mulheres. Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o cantor Gustavo Mioto, que se apresentava no local, interrompendo seu show para xingar o agressor: "Engraçado, o cara dá um soco em uma menina e se acha muito f**a. Pode ser f**a em qualquer lugar na casa dele, mas aqui ele não vai ser não". disse o cantor no momento da agressão.