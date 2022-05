Chuva causa alagamentos em Recife - Reprodução

Chuva causa alagamentos em RecifeReprodução

Publicado 30/05/2022 09:20

Já chega a 87 o números de mortos por conta das fortes chuvas que atingiram o Grande Recife, em Pernambuco, neste fim de semana. Nesta segunda, 30, o Corpo de Bombeiros encontrou três corpos no Jardim Monte Verde, região entre a capital e Jaboatão. Lá, mais de 20 pessoas morreram soterradas pela lama e ainda há desaparecidos. Este é o terceiro dia de buscas por vítimas da tragédia.

Desde domingo, governo do estado ainda não atualizou o número de desaparecidos. As buscas são feitas pelo Exército, moradores da região, bombeiros de Pernambuco e de outros estados. Os militares também contam com o auxílio de cães farejadores.

Autoridades alertam para o risco de mais deslizamentos mesmo que as chuvas estejam menos intensas. "Essa área aqui, realmente, toda ela está totalmente afetada, a encosta está muito encharcada, as chuvas não pararam e há possibilidade de novos deslizamentos. Por isso, nós interditamos todas as casas de cima", disse o superintendente da Defesa Civil de Jaboatão, Arthur Paiva, à TV Globo.