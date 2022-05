Em meio à tragédia em Pernambuco, Presidente Jair Bolsonaro (PL) faz coletiva de imprensa para promover seu governo - Alan Santos/PR

Publicado 30/05/2022 12:32 | Atualizado 30/05/2022 13:24

Após dizer que não se deve fazer política em cima da tragédia em Pernambuco, que deixou 84 pessoas mortas em decorrência de fortes chuvas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou uma coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira (30), para criticar governadores e defender seu governo. Em discurso político, o mandatário também falou sobre temas como o preço do diesel e o reajuste do funcionalismo.

De acordo com o presidente, "faltou iniciativa" por parte do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que não compareceu à coletiva de imprensa. "Governador tem que esquecer questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar e não fazer política em cima da desgraça de alguns", afirmou Bolsonaro. "Talvez, acho melhor ele não estar presente aqui", acrescentou.