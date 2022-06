Tamara foi arrastada por um carro desgovernado nesta quinta-feira, em Itabuna - Reprodução

O corpo da cantora de sertanejo Tâmara Matos, de 27 anos, será enterrado nesta sexta-feira (03), no cemitério de Itabuna, no Sul da Bahia. Ela foi atingida por um carro desgovernado e arrastada pelo veículo, na tarde desta quinta, 02, enquanto ia almoçar em um restaurante no município. Tâmara estava com uma amiga que também foi atropelada, mas não teve ferimentos graves.

A cantora e a amiga, que não teve o nome revelado, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levadas para o Hospital Calixto Midlej Filho, mas Tâmara não resistiu. O carro que atingiu as duas era conduzido por uma idosa de 66 anos. Segundo a polícia local, a mulher irá responder por homicídio culposo. Não há informações se a motorista foi detida no momento do ocorrido.

Tâmara era engenheira e além de cantar, também trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itabuna.