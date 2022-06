Dom Phillips e Bruno Pereira - Reprodução

Dom Phillips e Bruno PereiraReprodução

Publicado 13/06/2022 09:56

Rio - A mulher de Dom Philips, Alessandra Sampaio, afirmou nesta segunda-feira que os corpos do jornalista inglês e do indigenista Bruno Araújo Pereira foram encontrados. Eles estão desaparecidos desde o último dia 5 na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas. A informação foi revelada pelo jornalista André Trigueiro, da TV Globo.

Alessandra afirmou que recebeu uma ligação da Polícia Federal (PF) informando sobre a localização de dois corpos, mas disse que eles ainda precisavam ser periciados para que a identificação pudesse ser confirmada. As autoridades brasileiras ainda não confirmaram a informação.



Segundo Trigueiro, os irmãos de Dom Phillips foram informados pela Embaixada Britânica que os corpos eram do jornalista e do indigenista.