Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips, desapareceu na companhia de Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari - Reprodução

Publicado 13/06/2022 14:19 | Atualizado 13/06/2022 14:34

No entanto, na manhã desta segunda, a mulher de Dom Philips, Alessandra Sampaio, afirmou que os corpos de Dom Phillips e de Bruno Araújo Pereira foram encontrados.

Em sua conta no Twitter, o presidenciável Ciro Gomes afirmou que "são dois novos mártires no panteão da luta em defesa da Amazônia" e pediu que o povo honre suas memórias.

O Brasil acorda hoje mais triste com a confirmação das mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereirinha. São dois novos mártires no panteão da luta em defesa da Amazônia. Precisamos honrar suas memorias… — Ciro Gomes (@cirogomes) June 13, 2022

O cantor Emicida também prestou condolências aos familiares das vítimas nas redes sociais.

Meus sentimentos as Famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips.



Viver (ou tentar sobreviver) no brasil (com b minúsculo mesmo) tem sido a cada dia, uma experiência que significa receber mais desgraças do que se é capaz de processar.



Meus sentimentos a todos. — emicida (@emicida) June 13, 2022

A filósofa, escritora e ativista Marcia Tiburi fez uma denúncia sobre a morte de Bruno Pereira e Dom Phillips. "Foram executados na guerra do governo atual contra a floresta amazônica e contra quem a defende", afirmou.

Bruno Pereira e Dom Phillips foram executados na guerra do governo atual contra a floresta amazônica e contra quem a defende. O presidente do Brasil apoia o garimpo ilegal e tripudia dos mortos. Esse é o Brasil de Bolsonaro. A matança e a destruição não podem continuar. — Marcia Tiburi (@marciatiburi) June 13, 2022

A jornalista Anielle Franco também levantou a questão sobre o futuro das investigações acerca do desaparecimento das vítimas. "Se a informação se confirmar passaremos a perguntar quem matou e quem mandou matar Dom e Bruno?", perguntou Franco.