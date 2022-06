Apenas 12% dos brasileiros doam sangue, aponta pesquisa - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 13/06/2022 14:25 | Atualizado 13/06/2022 14:26

Rio - Amanhã é o Dia Mundial do Doador de Sangue e boa parte dos brasileiros sabe bem a importância do gesto dessas pessoas, mas o engajamento ainda é baixo. Um levantamento realizado pela TIM com 123,5 mil clientes revela que 51% conhecem quem tenha doado nos últimos 12 meses, 37% que tenham passado por uma transfusão no mesmo período e 8% dos entrevistados também foram submetidos a uma. Por outro lado, apenas 12% doaram sangue e 24% não o fizeram.

Além disso, o Junho Vermelho, campanha de conscientização para doação de sangue, é pouco conhecido: 26% sabem do que se trata, mas 46% só ouviram falar do movimento e 28% ignoram a sua existência.



Em relação à doação de sangue, 27% acreditam que houve aumento na sua conscientização e outros 27% que tudo permanece igual, enquanto 19% pensam que diminuiu o engajamento.

O levantamento foi feito entre 16 e 22 de maio e mostra também que 56% dos entrevistados acreditam que as ações promovidas no Junho Vermelho contribuem para a sociedade; 12% as acham importantes porém ineficazes; e 10% pensam que não têm valia.

Hemorio lança campanha

Nesta terça-feira (14), o Hemorio lançará um conjunto de ações com o objetivo estimular a doação de sangue para reforçar os estoques, além de celebrar o Junho Vermelho, mês mais importante para esse movimento de solidariedade que salva vidas todos os dias. A campanha vai até o dia 30 deste mês.

Entre as iniciativas está a iluminação na cor vermelha do Cristo Redentor como forma de convocação internacional para a causa. Além disso, o hemocentro firmou parceria com a rede de cinema Kinoplex e a Ingresso.com, que disponibilizará 100 vouchers de R$ 30 a quem comparecer ao Hemorio no dia de abertura da campanha (14). As pessoas que forem ao Hemorio para doar sangue, inclusive os que não conseguirem por razões de saúde, também poderão levar um acompanhante aos cinemas Kinoplex gratuitamente.