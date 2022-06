Hemorio lança campanha em homenagem ao Dia Mundial Do Doador De Sangue - Divulgação/Governo do Estado

Hemorio lança campanha em homenagem ao Dia Mundial Do Doador De SangueDivulgação/Governo do Estado

Publicado 12/06/2022 18:20

Rio - O Hemorio lança na próxima terça-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue, a campanha Ingresso Solidário. A mobilização, que vai até 30 de junho, tem como objetivo estimular a doação de sangue para reforçar os estoques, além de celebrar o Junho Vermelho, mês mais importante para esse movimento de solidariedade que salva vidas todos os dias. Nesse dia, das 19h às 20h, o Monumento ao Cristo Redentor será iluminado na cor vermelha como forma de convocação internacional para a causa.

"Este é o mês mais importante para a doação de sangue no planeta. Por isso, preparamos uma série de iniciativas para inspirar e incentivar a população a participar. Nossa campanha, assim como as anteriores, busca criar conexões com os doadores, mostrando que esse gesto é universal e une a todos por meio da solidariedade", afirmou o diretor do Hemorio, Luiz Amorim.

Durante os 17 dias de ação, o hemocentro vai estar em parceria com a rede de cinema Kinoplex e a Ingresso.com, que disponibilizará 100 vouchers de R$ 30 a quem comparecer ao Hemorio no dia de abertura da campanha (14). Além disso, as pessoas que forem ao Hemorio para doar sangue, inclusive os que não conseguirem por razões de saúde, também poderão levar um acompanhante aos cinemas Kinoplex gratuitamente.

Todos que forem ao Hemorio doar sangue no mês de junho receberão um comprovante que dará direito a um ingresso 2x1 Kinoplex, que concederá a gratuidade ao acompanhante na compra de um ingresso tipo inteira, exclusivamente nas bilheterias do cinema, em todo o Rio de Janeiro.

O deslocamento até o Hemorio não será problema durante a campanha. O hemocentro uniu forças à empresa de transporte 99, que vai oferecer descontos de até R$ 30 em corridas de ida e volta para doar sangue, e ao MetrôRio, que disponibilizou 500 passagens para todos que comparecerem ao instituto. Os cartões unitários de embarque poderão ser retirados, por ordem de chegada, ao iniciar os procedimentos para doação.

A Cedae, também em parceria com o Hemorio, promove a campanha Cedae Sangue Bom. No dia 14, funcionários do órgão irão até a sede do Hemorio para doar sangue. Esta é a terceira campanha que a Cedae realiza em apoio ao Hemorio. Na última, em 2018, foram coletadas 71 bolsas de sangue. A companhia também vai distribuir cerca de 250 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, produzidas nos viveiros mantidos pelo programa socioambiental Replantando Vida.