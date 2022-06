Concurso da Polícia Militar aconteceu neste domingo - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 12/06/2022 18:41

Rio - Após 15 anos, a Polícia Militar realizou, neste domingo (12), o concurso de acesso ao curso de formação de cabos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). De acordo com as corporação, objetivo é a qualificação profissional e progressão na carreira dos policiais militares.

"É o compromisso de resgatar os preceitos de uma polícia técnica e aperfeiçoada que oferece a oportunidade de progressão na carreira policial militar", afirmou.