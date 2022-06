Segundo a concessionária, 65 mil pessoas serão beneficiadas inicialmente e o atendimento será ampliado para outros distritos com expansão de redes de distribuição - Divulgação

Publicado 12/06/2022 17:56

Rio - A concessionária Águas do Rio inaugurou, neste domingo, a primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) em Magé, na Baixada Fluminense, em evento que marcou o aniversário de 457 anos da cidade e encerrou a Semana do Meio Ambiente. O reservatório tem capacidade para tratar 330 litros de água por segundo e armazenar cinco milhões de litros.

"Moro em frente à ETA, e ver esta obra sendo entregue depois de tanto tempo traz esperança pra gente, porque água é saúde, é dignidade. Já precisei andar duas horas para buscar água. Agora isso vai ficar no passado", lembrou o morador Jorge Luiz Pacheco, de 49 anos.

A nova ETA Magé, situada no bairro Vila Esperança, tem capacidade para abastecer cerca de 100 mil pessoas. A unidade passa a integrar o sistema de abastecimento de água tratada na cidade, que atenderá de imediato a população do primeiro distrito, o que representa em torno de 65 mil pessoas.

A água que é captada no Rio Roncador será tratada e transportada para o reservatório de 5 milhões de litros localizado perto da estação de tratamento, no bairro Vila Nova. Antes, a água que chegava na parte central de Magé passava pela Unidade de Tratamento Santo Aleixo, com captação nos rios Riachão da Lagoinha e Rio do Pico.

"Agora, toda água tratada nessa unidade ficará na região de Santo Aleixo, não sendo mais necessário enviar para o centro. Dessa forma, a região onde vivem cerca de 12 mil pessoas também será beneficiada com o aumento da disponibilidade de água potável", contou Cleyson Jacomini, diretor superintendente da concessionária na Baixada.

À medida que as redes forem sendo ampliadas pela concessionária, a distribuição chegará a outras localidades. "Surui e Guia de Pacoaiba (Mauá) - respectivamente 4º e 5º distritos de Magé - não possuem redes públicas de água. A maioria das casas tem poço artesiano. Quando assumimos o saneamento básico passamos a abastecer as escolas municipais dessas localidades com carros-pipa e a desenvolver um projeto para a recuperar e ampliar o sistema de água para atender toda a cidade. A ativação da ETA Magé era fundamental para garantir a qualidade e regularidade no fornecimento e para permitir a ampliação da distribuição para esses distritos", explicou o diretor-executivo da Águas do Rio Marcelo Dall’Ovo.

O presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini, destacou o compromisso em levar água com qualidade à população.

"Saneamento é um serviço essencial e estamos cientes de que a crise econômica ainda impacta muitas famílias. Por isso, vamos fazer com que a condição de pagamento por meio da tarifa social seja ampliada atingindo quem precisa, e beneficiando pessoas que antes não tinham oportunidade de ter água tratada encanada".

Na ocasião, Bianchini também ressaltou os investimentos previstos para o município. "Nós assumimos o compromisso de, nos próximos 12 anos, universalizar os serviços de água e esgoto nas cidades onde estamos presentes. Em Magé, durante esse período serão investidos R$ 638 milhões, sendo que quase 50% desse valor serão aplicados nos primeiros cinco anos para recuperar, melhorar e ampliar os sistemas de água e esgoto. A retomada e conclusão da ETA Magé faz parte desse planejamento. Vamos prosseguir com as extensões de redes para poder levar água tratada às torneiras das casas dos mageenses e junto com esse serviço, aliado à coleta e tratamento de esgoto, os benefícios do saneamento: saúde, produtividade, desenvolvimento social e econômico e proteção ambiental. Esse é o nosso propósito: levar qualidade de vida para Magé".

A cidade possui outras duas unidades de tratamento, em operação 24 horas por dia. A água que abastece Piabetá e adjacências vem da captação da Cachoeira do Véu da Noiva, no bairro Cachoeira Grande. A terceira está localizada na divisa entre os municípios de Guapimirim, Friburgo e Cachoeiras de Macacu.

"O Governo do Estado sempre defendeu a concessão dos serviços de saneamento nos municípios fluminenses. O compromisso assumido pelas concessionárias nunca foi uma dúvida, mas fico realizado com o trabalho que vem sendo feito pela Águas do Rio em benefício das pessoas. A finalização da ETA Magé poderia ter ocorrido em um prazo maior, mas a concessionária não mediu esforços para entregar em pouco mais de seis meses de atuação. A Águas do Rio prometeu e cumpriu”, declarou o governador Cláudio Castro.

"A ETA Magé vai levar água com qualidade para os moradores, e também permitir a ampliação imobiliária e o desenvolvimento da região. É um sonho realizado e sinal de que ainda vem muitas melhorias para toda a população", comentou o prefeito de Magé, Renato Cozzolino.