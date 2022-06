O artista Diego Moura diz que sua exposição foi censurada e cobra respeito à sua arte - Foto: Reprodução da internet

Publicado 12/06/2022 15:05 | Atualizado 12/06/2022 17:15

Rio - A exposição "Abecedário da diversidade", do artista plástico Diego Moura, foi inaugurada na quinta-feira (09) à noite, no Plaza Shopping, em Niterói. No dia seguinte, foi retirada dos corredores do terceiro andar do centro comercial, onde estava. Para Diego, a remoção foi um claro ato de censura à sua obra. Já a administração do shopping alega que a exposição não foi censurada, apenas mudou de lugar para "não impactar o fluxo de clientes".

A transferência de lugar aconteceu logo após o vereador bolsonarista, Douglas Gomes, pré-candidato a deputado estadual pelo PL, ter postado em suas redes sociais um vídeo criticando a exposição. Também pelas redes, Douglas comemorou o que chamou de "vitória": "Retiraram os murais. Nosso posicionamento fez diferença! Não iremos nos dobrar a um shopping que quer enfiar goela abaixo a cultura LGBT aos nossos filhos! A família resiste!"

O artista explicou que há pouco tempo foi convidado para levar sua arte para o corredor do shopping. Segundo ele, a ideia era aproveitar o mês do Orgulho LGBT, celebrado em junho, para levar as obras de um artista homossexual ao público. "O mote da mostra era explicar de forma educativa e primária o significado de cada letra que compõe a sigla LGBTQIAP+. Após receber a garantia de que eu seria protegido de qualquer ataque, eles simplesmente desapareceram com a exposição! Deixando claro de que lado eles estão. Sou um artista, um profissional sério e exijo respeito."

Em nota, o shopping se posicionou afirmando que "preza pela tolerância e quer propor sempre um ambiente de respeito para clientes, lojistas e colaboradores." A assessoria afirma que apenas mudou o lugar para não impactar o fluxo de clientes e lembra que a "exposição está acontecendo em uma loja no terceiro andar, com entrada gratuita, para não impactar o fluxo do shopping, especialmente no período de Dia dos Namorados".



A polêmica, claro, também ganhou as redes sociais. No post de Diego, mais de 316 pessoas comentaram o caso e deram apoio ao artista: "Em pleno 2022? Inaceitável esse tipo de atitude!", disse um homem; "Eu to de cara! Absurdo isso", disse uma mulher.

No post do vereador, mais de 246 pessoas também comentaram a atitude do parlamentar: "Parabéns. Você é a nossa voz", disse um homem; "O shopping deveria se envergonhar disso", disse uma mulher.