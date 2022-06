Comlurb recolheu 26,3 toneladas de lixo após show gospel na praia de Copacabana - Divulgação

Publicado 12/06/2022 14:02 | Atualizado 12/06/2022 14:15

fotogaleria Rio - A Comlurb removeu 26,3 toneladas de resíduos após o show gospel "Esperança Rio" , realizado neste sábado, na praia de Copacabana, localizada na Zona Sul da cidade. A companhia atuou com 347 trabalhadores, sendo 305 garis.

Foram realizados os serviços de distribuição de contêineres, limpeza da areia, varrição de pistas, calçadão e ciclovia, varrição mecanizada, lavagem hidráulica com água de reúso, hipoclorito e detergente, e limpeza de papeleiras, em todos os pontos da orla, incluindo areia, ciclovia, calçadão e vias do entorno, no trecho entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Figueiredo Magalhães.

A Comlurb também usou parte da frota de cerca de 300 veículos e equipamentos recém-adquiridos e anunciados pelo prefeito Eduardo Paes em março, como três tratores de praia, dois implementos traseiros para peneiramento da areia, duas varredeiras de grande porte, uma varredeira de pequeno porte e três vans moto bombas.

O serviço teve o apoio de ainda cinco caminhões, sendo dois compactadores e três basculantes, quatro pipas d água e uma pá carregadeira. A Companhia disponibilizou 400 contêineres de 240 litros e 40 caixas metálicas de 1.200 litros para garantir o descarte correto dos resíduos.

O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, falou sobre a operação. "Esse foi um evento de grande porte, compatível com os maiores da cidade, como Réveillon e Rock in Rio. Seguimos à risca o planejamento operacional e, com a expertise que já é tradição da nossa empresa, acabou dando tudo certo. Quem chegou à praia na manhã deste domingo já encontrou tudo limpo e livre de qualquer tipo de resíduo, inclusive nas ruas do entorno".