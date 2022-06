Evento evangélico aconteceu na Praia de Copcabana, Rio de Janeiro, durante este sábado - Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2022 20:37

Rio - Neste sábado, a Praia de Copacabana, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebeu o evento evangélico "Esperança Rio" . O festival, organizado pela Associação Evangelística Billy Graham, contou com a presença do evangelista norte-americano, Franklin Graham e de grandes nomes da música gospel, como Aline Barros, Fernandinho, Theo Rubia e o rapper KB.