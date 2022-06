Domingo teve tempo nublado e temperatura bateu 21°graus em Copacabana - Marcos Porto/Agência O Dia

Domingo teve tempo nublado e temperatura bateu 21°graus em CopacabanaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 12/06/2022 12:47 | Atualizado 12/06/2022 13:56

fotogaleria Rio - O Rio de Janeiro teve uma das madrugadas mais frias do ano neste domingo (12), informou o Alerta Rio, do Centro de Operações Rio (COR). As temperaturas chegaram a atingir a mínima de 15,4°C às 3h45 no Alto da Boa Vista, na Zona Norte da cidade.No entanto, a temperatura não chega a ser mais baixa em 2022. Ainda segundo o Alerta Rio, as temperaturas mais baixas registradas na cidade foram 14°C no dia 10 de maio, 13,2°C no dia 18 de maio, e 12,2°C no dia 21 do mesmo mês.

Para as próximas horas, não há previsão de chuva e os ventos poderão apresentar rajadas moderadas (18,5 a 51,9 km/h) a fortes (52 a 76 km/h). As temperaturas se manterão amenas, com mínima de 14°C e máxima de 22°C.

Já para os próximos dias, entre segunda (13) e quinta-feira (16) o céu vai variar de nublado a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas se manterão amenas e os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (18,5 a 51,9 km/h), com rajadas fortes (52 a 76 km/h) na segunda-feira.



Ressacas com ondas de 2,5 a 3 metros podem atingir a orla

A Marinha do Brasil informou que ondas de 2,5 a 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade do Rio de Janeiro a partir da tarde deste domingo até a próxima terça-feira (14).

A Marinha recomenda que os banhistas evitem entrar no mar em áreas que estejam em condições de ressaca, seja para banho, ou práticas esportivas. Também recomendou para que as pessoas não permaneçam nos mirantes da orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca, além de evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Também é recomendado, nestes casos, não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E nas praias, os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes de salva-vidas presentes nas areias das orlas.