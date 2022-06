Jonatan Correia Damasceno confessou ter participado da morte de uma idosa e uma diarista na Zona Sul do Rio - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 12/06/2022 13:42

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a audiência de custódia dos dois está prevista para este domingo, a partir de 13h.

Comparsa de William acusa ele pelas mortes

Em depoimento realizado na sede da DHC, na noite de sexta-feira (10), Jonathan contou detalhes da motivação do crime e de como abordou as vítimas ao lado do comparsa. As duas foram degoladas e tiveram seus corpos carbonizados após o assalto, no Flamengo, na véspera.

No documento, ao qual O DIA teve acesso, Jonathan disse que foi "se desesperando com a quantidade de dívidas que vinha acumulando", e chamou seu amigo, William Fonseca, para roubar o apartamento de Martha e, na versão dele, haviam combinado do crime se limitar ao roubo. No entanto, quando Jonathan saiu do apartamento para realizar saques em nome da idosa, William matou as vítimas.

Segundo ele, William só repetia: "Tá tranquilo, tá tranquilo", com as mãos cheias de sangue. Nesse momento, Jonathan disse que perguntou o que havia acontecido, e que William respondera que "já tinha resolvido tudo", segurando uma garrafa de álcool.