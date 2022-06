Câmera de segurança registrou a agressão na Avenida Roberto Silveira, em Petrópolis - Divulgação

Publicado 12/06/2022 12:12

Rio - Um homem com problemas psicológicos agrediu uma professora de educação física com socos, puxões de cabelo e palavrões, quando a vítima caminhava para o trabalho, na Avenida Roberto Silveira, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. O crime aconteceu por volta das 5h45 da última quarta-feira (8) e foi registrado pelas câmeras de segurança de um prédio.

Bruna Oliveira, de 34 anos, relatou as agressões em suas redes sociais Reprodução/Redes Sociais

A mulher, identificada como Bruna Oliveira, 34 anos, denunciou o caso na 105ª DP (Petrópolis), que localizou o agressor e o autuou por lesão corporal leve, liberando-o em seguida. Segundo os agentes, ele foi solto por sofrer de problemas psicológicos, sendo acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Petrópolis.



Revoltada com o desfecho do caso, Bruna desabafou nas redes sociais. Ela contou ainda que o mesmo suspeito teria agredido outras mulheres anteriormente, também em via pública.

"Não estou envergonhada disso, estou traumatizada, com medo, triste, revoltada com as leis do nosso país, pois esse "homem" já está SOLTO, andando pelas ruas da nossa cidade, por alegar ser depressivo e estar com raiva e irritado no momento, por isso me agrediu com puxões no cabelo, socos, e vários palavrões. Até quando isso ainda vai acontecer e não vamos ter punições para essas ações?! Até quando vamos ser vítimas de umas leis que não funcionam ou são sem noção?", escreveu a professora.

Bruna finalizou a mensagem com um alerta às mulheres: "Assim como aconteceu comigo, soube que ele já fez o mesmo com outras mulheres, e gostaria que não se repetisse novamente, então peço por favor, tomem cuidado ao saírem de casa, se puderem compartilhem isso para que mais mulheres saibam, e tbm tentem se proteger!"