Moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, relatam intenso tiroteio neste domingo (12)Divulgação

Publicado 12/06/2022 09:55 | Atualizado 12/06/2022 13:51

Rio - Moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, acordaram ao som de um intenso tiroteio que iniciou por volta das 7h45 deste domingo (12). Nas redes sociais, algumas pessoas relataram que foram vários minutos de troca intensa de tiros e sons de diversos tipos de armas. De acordo com equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins, policiais estavam em patrulhamento quando tentaram fazer abordagem a um veículo em atitude suspeita próximo ao acesso da comunidade do Gambá, no Complexo do Lins, e foram atacados a tiros, ocorrendo o confronto.

"Moro aqui no Lins e os tiros parecem vir de um dos morros daqui. Muitos tiros de vários calibres diferentes. Parece guerra"; "Aqui no Lins o despertador é tiro"; "Quando você acha que acalmou o tiroteio, vem uma rajada! Há muito tempo não ouço tiros tão altos no Lins", escreveram alguns moradores.

O policiamento na região foi reforçado. Não houve prisões, apreensões ou relatos de feridos. A ocorrência encaminhada para a 26ª DP (Todos os Santos).

O cenário de guerra volta a perseguir os moradores do Complexo do Lins um dia depois da comunidade receber um ato em homenagem à morte de Kathlen Romeu , baleada com um tiro de fuzil no peito durante uma ação da polícia na região. Na ocasião, familiares, amigos e movimentos sociais realizaram uma programação para crianças, momentos culturais e religiosos.

Grafite fica no Complexo do Lins Reprodução/Redes Sociais

Além disso, um mutirão de grafite foi feito para realizar a ampliação e a finalização do memorial que leva o nome da jovem. No local, foi completado o muro de grafite iniciado há 11 meses.