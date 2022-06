Imagens mostram os dois pintores saindo do prédio três horas depois - Portal G1 / Reprodução

Publicado 11/06/2022 14:57

Rio - Imagens de câmeras de segurança próximas do prédio onde a idosa, de 77 anos, e a diarista, de 51, foram mortas, mostram a movimentação dos dois homens suspeitos de terem cometido o crime , no começo da tarde de quinta-feira (9). De acordo com a filmagem, a dupla teria ficado cerca de três horas no apartamento. O material já foi entregue à Polícia Civil para análise.