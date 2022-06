Magano e Sonata no Espaço Cultural Othello - Divulgação Juliana Portella

Publicado 12/06/2022 09:00

Rio - O show "Originais da Comédia" está em cartaz durante o mês de junho, sempre às 20h, no Espaço Othello, na Lapa. Com uma gama de experiência no mundo da comédia, Marcelo Magano e Patrick Sonata, humoristas e roteiristas da TV Globo, sabem como fazer o público se divertir com os mais variados temas e histórias.

O show inédito criado pela dupla, além de entreter o público com um jeito simples de fazer todos rirem, ainda conta com convidados especiais a cada apresentação.

Os comediantes convidam outros artistas pretos da cidade para uma noite única de 1h de duração, abordando temas do próprio cotidiano que envolvem negritude, favela e periferia de forma leve, inteligente e descontraída. O show em formato stand-up comedy tem todos os ingredientes que contagiam a plateia, trazendo problemas particulares para arrancar boas gargalhadas.

Quem acompanha a dupla nesse show de humor e improviso é o também ator Leandro Austin: humorista, diretor e professor de teatro, cursou o Tablado, Le Monde e diversos cursos da CAL. É campeão brasileiro e sul-americano de improvisação teatral, tendo participado de festivais internacionais e levado seu espetáculo de improvisação a muitas cidades, entre elas, Buenos Aires, Santiago, Mendoza, Córdoba e Bogotá.





Serviço

Originais da Comédia

Espaço Othello - Rua Moraes e Vale, 15, Beco do Rato, na Lapa.

Todos os sábados de junho, às 20h.

Ingressos: R$ 20 (inteira).

Não recomendado para menores de 14 anos.

Tarkovski de graça na Cinemateca do MAM

Cena do filme Solaris, ficção científica russa de 1972 - Divulgação

A Cinemateca do MAM é uma opção para ver filmes de outras épocas com um ingresso com um preço sugestivo baixinho ou, ainda, de graça, se assim o público preferir. O local está com uma uma retrospectiva sobre a carreira do cineasta Andrei Tarkovski, que completaria este ano 90 anos e é tido como o maior nome do cinema russo da segunda metade do século XX.

Em exibição, seus maiores clássicos, como 'Solaris', 'Stalker' e 'O espelho', além de filmes menos conhecidos, como 'Tempo de viagem', e seus filmes universitários.

A mostra fica em cartaz até 26 de junho, em parceria com a CPC-UMES Filmes. A Cinemateca do MAM é patrocinada pela Samambaia Filantropias.

Serviço

Tarkoviski 90 anos

Próximas sessões

Quinta, às 18h30 - Solaris

Sexta, às 18h30 - O espelho

Próximo domingo, às 16h - Stalker

Cinemateca do MAM - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Aterro do Flamengo.

Contribuição sugerida, com opção de acesso gratuito

Valores sugeridos:

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Mais informações: https://www.mam.rio/

'Água Doce' refresca o Parque das Ruínas

Milena Perez atua e dirige - Bruno Pucci

Hoje é a última oportunidade de assistir, de graça, 'Água Doce', que já foi apresentado em outras cidades, desde 2018, e acumula prêmios de artes cênicas. O espetáculo conta a história do mito da Iara e de outros seres folclóricos presentes na cultura das comunidades ribeirinhas. A peça utiliza figuras do folclore brasileiro para conscientizar o público sobre a imensidão e a importância dos rios que circulam por todo o Brasil, e muitas das vezes abaixo dos nossos pés, tamponados ou encanados durante um processo de urbanização desenfreada. O espetáculo é dirigido por Milene Perez e Wanderley Piras.

Serviço

Água Doce

Hoje, às 12h30 e 14h30.

Parque das Ruinas - Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa.

Ingressos gratuitos, com distribuição de senhas 1 hora antes do início. Sujeito a lotação.

Cidade das Artes apresenta 'A batalha da natureza'

Peça na Cidade das Artes se baseia em pesquisa nas Ilhas Cagarras - Divulgação

O conteúdo de 'A batalha da natureza' é resultado de pesquisas realizadas nas Ilhas Cagarras pela equipe técnica do Instituto Mar Adentro através do Projeto Ilhas do Rio. O arquipélago é um lindo cartão postal carioca que se tornou um Monumento Natural em 2010 e em 2021 entrou para a seleta lista do Ponto de Esperança (Mission Blue).

O grande diferencial do espetáculo é a participação da plateia através de um jogo de perguntas e respostas, e assim é formado um quiz entre o time da Flora e o time da Fauna. Ao final da sessão, serão distribuídas revistinhas em quadrinhos. E para completar o passeio, o público tem a incrível chance de ver a ossada de uma baleia jubarte, que faz parte do acervo do Museu Nacional.

Serviço

A Batalha da Natureza

Cidade das Artes (Teatro de Câmara)

Dias 12 e 19/06, às 16h.

Ingressos serão distribuídos 1h antes do início do espetáculo.

Livre e Gratuito

As escolas públicas serão recebidas às terças e quintas-feiras.

'Carnaval se aproveita' é o lixo virando arte

Descartes da folia de Momo - Divulgação

A partir de oficinas gratuitas da artesão e ambientalista Lina de Melo, foi montado o acervo de 'Carnaval se aproveita'. São peças confeccionadas com reaproveitamento de fantasias descartadas no último Carnaval.

Em vez de virar mais lixo, obras de arte de grandes e pequenas proporções, como a noivinha em destaque, podem ser visitadas no Galpão das Artes Urbanas (GAU) da Comlurb.

Serviço

Carnaval se aproveita

GAU da Comlurb - Av. Padre Leonel Franca, s/nº, na Gávea, debaixo do Viaduto Lagoa-Barra.

Até o dia 20 de junho, das 10h às 16h.

No último dia, as peças estarão disponíveis para venda.