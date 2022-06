Mulher é agredida pelo marido em Cabo Frio; homem é agente da Guarda Municipal - Letycia Rocha (RC24h)

Mulher é agredida pelo marido em Cabo Frio; homem é agente da Guarda MunicipalLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/06/2022 19:44 | Atualizado 11/06/2022 19:51

Rio - O guarda municipal de Cabro Frio, na Região dos Lagos do Rio, que agrediu a esposa, responde a duas sindicâncias na prefeitura da cidade e pode ser desligado do cargo público. O agente, que não teve o nome divulgado, bateu na companheira na madrugada do último domingo (5) , no bairro Aquáriuis, em Tamoios, segundo distrito da cidade. Ele era aguardado para comparecer, na quarta-feira (8), na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), mas não aconteceu. Ele já é considerado foragido da polícia.

A vítima foi socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios com diversos ferimentos no rosto. Ela recebeu os atendimentos necessários e foi liberada em seguida.

Segundo a prefeitura, o guarda é servidor de carreira nomeado há mais de 20 anos na função, e sendo assim está sujeito ao regime estatutário municipal. "As sindicâncias podem resultar na abertura de processos administrativos e desligamento definitivo do servidor", disse a prefeitura sem dar maiores detalhes da motivação dessas sindicâncias.



As investigações da agressão estão em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio. Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. O servidor não compareceu ao trabalho depois do ocorrido.