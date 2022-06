Material apreendido com os criminosos - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 11/06/2022 18:49 | Atualizado 11/06/2022 18:57

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado (11), três criminosos suspeitos de fazerem parte da milícia de Campo Grande, Zona Oeste da cidade. De acordo com agentes da Corregedoria Geral da PM, a prisão aconteceu na Rua Mauro Ferreira Leão, no bairro Isadora, após informações resapassadas do Disque-Denúncia.

Segundo a corporação, o trio é ligado ao miliciano Reginaldo Martins do Nascimento, o "Nando da Carobinha", já preso. Na ocasião, o trio estaria realizando cobrança de segurança clandestina, entre outras taxas de comerciantes e moradores da região.

Com os criminosos foram apreendidos cinco celulares, uma pistola, dinheiro ainda não foi contabilizado, dois carregadores e dois veículos roubados. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).