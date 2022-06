William Oliveira Fonseca está foragido da Justiça - Divulgação/Portal dos Procurados

William Oliveira Fonseca está foragido da JustiçaDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 11/06/2022 17:15



Rio - O Tribunal de Justiça do Rio, por meio da 36ª Vara Criminal da Capital, determinou a prisão preventiva de William Oliveira Fonseca, de 33 anos, um dos suspeitos de matar uma diarista e idosa em um apartamento no Flamengo , Zona Sul do Rio. O comparsa de William, Jhonatan Correia Damasceno foi preso em Acari, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira (10), e confessou envolvimento nas mortes . Ele também confirmou a participação de William no crime. Segundo o TJRJ, a audiência de custódia dos dois está prevista para este domingo (12), a partir de 13h.

fotogaleria

O Portal dos Procurados divulgou neste sábado um cartaz para ajudar pedindo informações sobre a localização de William. Contra ele, constam dois mandados de prisão expedidos pela Justiça. Um por latrocínio (roubo seguido de morte), incêndio e extorsão, no caso da morte das idosas, aceito pelo Plantão Judiciário, e outro por um roubo em 2013.

Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51, foram encontradas mortas em um apartamento da idosa no Flamengo, Zona Sul do Rio, na tarde da última quinta-feira (9). Os corpos estavam com as gargantas cortadas e carbonizados.

"Os acusados eram dois pintores que extorquiram Martha, mesmo ela já tendo quitado os serviços. Eles chegaram a ir até a casa da idosa duas vezes e, em uma delas, chutaram a porta. Imagens de câmeras de segurança a que a família de Alice teve acesso mostram que dois homens chegaram de máscara e boné e subiram após serem identificados na portaria do edifício. Foi provado ao longo das investigações que eles coagiram a vítima a assinar pelo menos três cheques no valor de R$ 5 mil cada e efetivaram os saques", disse o delegado Alexandre Herdy, responsável pelo caso.

Corpo de diarista foi enterrado neste sábado

O corpo da diarista Alice foi enterrado no fim da manhã deste sábado (11) , no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Passava das 11h20h, quando o cortejo saiu da capela levando o caixão para ser sepultado. Ainda muito abalado, o porteiro Hilário Rodrigues Leite, 62 anos, viúvo de Alice, comentou:

"É muito difícil. A gente não estava preparado para isso, não.É uma tristeza. A gente sai pra trabalhar e acontece tudo isso, mas queria agradecer à polícia, que agiu rápido, e também ao pessoal da imprensa, que ajudou divulgando tudo e cobrando respostas", disse ele. Os dois eram casados há oito anos e ele tem os filhos de Alice como seus: "Os meninos são ótimos. São os filhos que Deus me deu. E agora a gente vai seguir juntos, se apoiando, como sempre fez."