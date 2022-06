Um proprietário de um estabelecimento comercial que revendia telefones celulares roubados na comunidade do Pavão-Pavãozinho foi preso em flagrante - Divulgação

Um proprietário de um estabelecimento comercial que revendia telefones celulares roubados na comunidade do Pavão-Pavãozinho foi preso em flagranteDivulgação

Publicado 11/06/2022 15:45

Rio - Policias civis e militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão-Pavãozinho, prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, um proprietário de um estabelecimento comercial que revendia telefones celulares roubados na localidade "Segundinha", na comunidade do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Com ele, foram apreendidos cinco aparelhos telefônicos.

A ação tinha por objetivo desestimular a prática de roubos e furtos de aparelhos celulares na região. Segundo a polícia, os agentes desconfiaram que no estabelecimento estavam sendo comercializados aparelhos de procedência duvidosa.

O homem foi conduzido para a sede da 13ªDP (Ipanema), onde foi autuado por receptação qualificada.