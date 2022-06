Ação acontece entre 10 e 15 de junho - SMS / Divulgação

Publicado 11/06/2022 18:30

Rio - Para marcar o mês dos Namorados, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, entre 10 e 15 de junho, a campanha Gentileza no Namoro. A ação é uma iniciativa da Superintendência de Promoção da Saúde por intermédio da Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde (RAP da Saúde) e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do respeito, diálogo e não violência nas relações afetivas de modo geral.

Serão realizadas atividades como rodas de conversa e distribuição de materiais educativos para usuários de algumas unidades de Atenção Primária (clínicas da famílias e centros municipais de saúde).

Na ação realizada na Clínica da Família (CF) Dalmir de Abreu Salgado, na última sexta-feira (10), os jovens promotores da saúde fizeram decoração lúdica da unidade, distribuição de brindes e preservativos, além de realizar atividades como conversa com pacientes sobre o tema e mural participativo com recados escritos à mão. O facilitador do RAP da Saúde da área, Luan Ferreira, falou sobre a atuação dos jovens na região:

"O diferencial da nossa abordagem é a linguagem jovem e de fácil entendimento. Por existirem assuntos que são considerados tabu, trabalhamos de forma descomplicada e lúdica, criando vínculo e sendo ponte de acesso à informação em saúde para a população da região", disse.

De acordo com dados da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS-Rio), a cada duas horas, uma mulher sofre por algum tipo de violência no município do Rio, podendo ser física, psicológica e sexual (ou combinação entre elas). Dos agressores, 75% são do sexo masculino e, em 68% dos casos, o autor foi parceiro íntimo ou ex.

Para reforçar a conscientização da população sobre relacionamento abusivo e violência contra a mulher, a SMS também realiza uma série de postagens durante o mês de junho nas redes sociais para falar sobre os tipos de violência e como procurar ajuda no caso de conhecer alguém ou estar passando por essa situação.