Amostra de vírus da varíola dos macacosDivulgação

Publicado 11/06/2022 17:44 | Atualizado 11/06/2022 17:45

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), informou que está investigando um caso suspeito de varíola dos macacos registrado no município de Macaé. O paciente, um homem de 43 anos, trabalha embarcado em uma plataforma de petróleo, e relatou ter tido contato com pessoas de outros países. Exames complementares, preconizados pelo Ministério da Saúde (MS) para fechar a avaliação do caso, estão em andamento.

De acordo com a SES, a vigilância estadual está apoiando a vigilância municipal no monitoramento do paciente. Até o momento, não há caso de varíola confirmado no estado.

Em maio, o CIEVS enviou comunicado de alerta às secretarias municipais de Saúde orientando quanto à detecção e ao monitoramento de possíveis casos da doença. A medida tem como objetivo garantir que as vigilâncias municipais e estadual sejam notificadas dos possíveis casos e possam fazer o acompanhamento da evolução da doença.

A varíola é uma doença viral, e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. A doença causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo, incluindo os órgãos genitais.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. Em caso de suspeita da doença, o paciente deve ser isolado até o desaparecimento completo das lesões. O tratamento é baseado em medidas de suporte, com o objetivo de aliviar sintomas, prevenir e tratar complicações e sequelas.