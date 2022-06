A ação de revitalização na Glória acontecerá em 14 áreas do bairro - Foto: Divulgação da Prefeitura do Rio

Publicado 11/06/2022 15:12

Rio - A Glória, bairro da Zona Sul do Rio, começou a receber uma ação de revitalização da Prefeitura do Rio, neste sábado (11). A Secretaria Municipal de Conservação, em parceria com a Subprefeitura da Zona Sul, está à frente dos trabalhos, que tiveram início pela reforma da praça onde fica o monumento a Marechal Deodoro. A ação faz parte do projeto Dias de Glória, da Secretaria Municipal de Turismo.

Ao todo, os serviços serão distribuídos por 14 áreas, abrangendo locais como as avenidas Beira-Mar e Augusto Severo, o Largo da Glória e as ruas Antônio Mendes Campos, do Catete, do Russel, da Glória, Pedro Américo, Mestre Valentim e Teixeira de Freitas. Será feito, também, o trabalho de recapeamento nas principais vias de circulação no entorno do bairro, garantindo o acesso a áreas históricas e turísticas da região.

Ícones do bairro, como a Murada da Glória, entre a Avenida Augusto Severo e a Rua da Glória, e a Amurada da Glória, na Rua do Russel, já estão sendo limpos e recuperados. A secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, ressalta a importância da região. "A Glória faz parte da história da fundação do Rio de Janeiro, pois foi cenário de batalhas entre portugueses e franceses pela posse da Baía de Guanabara. Suas belezas atraem turistas e encantam quem mora na cidade. É motivo de orgulho zelar por uma área tão especial", diz ela.

Haverá ainda a restauração de monumentos de menor porte, como os que ficam dentro da Praça Paris e o busto do Cardeal Arcoverde, instalado na Rua do Catete. Na Praça Paris, será religado o Chafariz dos Golfinhos. "Monumentos de maior porte, como os de Pedro Álvares Cabral e Marechal Deodoro, serão restaurados em contratos separados, cujos projetos estão em processo de elaboração, pois priorizamos os grandes monumentos relacionados ao bicentenário da Independência", explica a secretária.

Zezé da Portela, moradora da Glória e frequentadora das feiras e rodas culturais que acontecem no bairro, comemora o início das obras. "Vai ficar muito bom e nosso bairro vai voltar a ter a grandeza que merece", festeja ela.