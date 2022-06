Pouco depois das 11h, o caixão foi levado por familiares e amigos para ser sepultado, no Cemitério Jardim da Saudade, de Paciência, Zona Oeste do Rio - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 11/06/2022 12:59 | Atualizado 11/06/2022 13:03

Rio - O corpo da diarista Alice Fernandes da Silva, de 51 anos, foi enterrado no fim da manhã deste sábado (11), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Sob forte chuva, familiares e amigos se despediram da diarista Alice Fernandes, assassinada no Flamengo, junto à patroa, Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos. As duas foram encontradas mortas na quinta-feira (09) com os corpos carbonizados e os pescoços cortados.