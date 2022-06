Grupo de garis cantaram e tocaram músicas com ênfase na conscientização - Comlurb / Divulgação

Publicado 11/06/2022 15:21

Rio - A Comlurb e o Canal Novo Mundo, projeto de educação ambiental itinerante da atriz e Agente Verde da Companhia, Thaiane Maciel, promoveram a ação ambiental Dia Mais Azul, em comemoração à semana do Meio Ambiente.

O mutirão de limpeza foi realizado no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e em outros pontos de grande fluxo de pessoas, com a participação de voluntários: Calçadão de Campo Grande; Parque Madureira (entrada pelo portão 3); Praça Saens Pena; Praia do Flamengo (Altura do Assador Rio´s); Bosque da Freguesia, em Jacarepaguá; na Pedra do Leme (próximo a estátua de Clarice Lispector); Praça Mauá, no Centro; e duas praias da Ilha do Governador: Praia da Guanabara (Freguesia - Pedra da Onça) e Praia da Bica.

O evento principal foi na Lagoa, e contou com a participação especial do Chegando de Surpresa, grupo de garis que cantam e tocam músicas com ênfase na conscientização, com o objetivo de sensibilizar os frequentadores a fazerem o descarte correto de seus resíduos em local público, utilizando os cestos coletores disponíveis. O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, é um grande entusiasta desse tipo de parceria:

"Na minha gestão, a Comlurb estará sempre pronta a abraçar essas causas sustentáveis, em parceria com grupos da sociedade civil interessados em carimbar o selo da preservação do meio ambiente nas suas ações", afirmou Flávio Lopes.

Os voluntários fizeram a coleta de resíduos descartados irregularmente. Após a separação, a Comlurb encaminhará os resíduos comuns para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio) em Seropédica. Já todo o material potencialmente reciclável será destinado a cooperativas de catadores credenciadas na Comlurb, que comercializarão o material com empresas especializadas em reciclagem, gerando emprego e renda aos cooperativados.

Os pontos de apoio contaram com big bags, recipientes sustentáveis para o recebimento de material potencialmente reciclável. Alguns dos locais tiveram tendas da coleta seletiva da Comlurb com orientação e distribuição de folhetos com explicações sobre a importância de a população aderir à separação de materiais potencialmente recicláveis em casa.