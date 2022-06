Jhodson Nascimento de Souza, vulgo "Carré" - Divulgação

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), prenderam, nesta sexta-feira (10), Jhodson Nascimento de Souza, vulgo "Carré", traficante acusado de matar o policial civil Ellery Lemos, em 2018 , durante uma operação na comunidade Acari, na Zona Norte do Rio. Ele foi detido na mesma ação que prendeu Jonatan Correia da Silva , um dos suspeito de matar uma idosa e uma diarista no Flamengo, na Zona Sul do Rio, na quinta-feira (9).

Inspetor da Polícia Civil Ellery de Ramos Lemos foi morto durante operação na Favela de Acari Divulgação

Jhodson pertence ao tráfico do Conjunto Amarelinho, em Irajá, e, de acordo com os agentes, com ele foram encontrados drogas para vender, uma pistola e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. O criminoso foi autuado em flagrante.

Contra o detido, também foram cumpridos mandados de prisão pelos crimes de roubo, associação para o tráfico de drogas e homicídio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. O Disque-Denúncia oferecia R$ 1 mil por informações que levassem à prisão dele.

Relembre o caso

Um policial civil foi morto com tiro na cabeça, na manhã do dia 12 de junho de 2018, durante uma operação na Favela de Acari, na Zona Norte do Rio. Lotado na Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), o inspetor Ellery de Ramos Lemos chegou a ser levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de saúde, o agente já chegou morto na unidade.