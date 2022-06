Os PMs apreenderam 1950 pinos de cocaína e 550 cápsulas de cocaína em uma área de mata próxima a uma residência no Vale do Cuiabá - Divulgação

Publicado 11/06/2022 13:26

Rio - Um suspeito de tráfico foi preso na noite desta sexta-feira, no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com uma grande quantidade de drogas.

Ainda conforme a corporação, agentes do 26° BPM (Petrópolis) foram verificar uma denúncia no local e prenderam o homem e apreenderam 1950 pinos de cocaína, além de 550 cápsulas de cocaína em uma área de mata próxima a uma residência.

A ocorrência foi registrada na 106ª DP (Itaipava), onde o suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo preso em flagrante.