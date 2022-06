Rio entrou em estágio de mobilização após registros de chuva - Arquivo / Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 11/06/2022 10:50 | Atualizado 11/06/2022 11:08

Rio - O Rio de Janeiro está sendo atingido por chuvas desde o fim da noite desta sexta-feira. O Centro de Operações Rio (COR) informou que o tempo será instável na cidade devido ao deslocamento de uma frente fria pela Região Sudeste e a temperatura máxima não deve passar dos 21°C neste sábado. O céu estará nublado a encoberto com previsão de chuva fraca de forma isolada e a qualquer hora do dia. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (18,5 a 51,9 km/h).

Na Serra da Grota Funda, em Barra de Guaratiba, a queda de uma árvore interditou uma faixa da via, na altura do Km 1,5, sentido Santa Cruz, Zona Oeste. Equipes da CET-Rio e Comlurb atuaram no local e liberaram a via.

O Centro de Operações Rio (COR) emitiu um alerta para os motoristas de que há registro de chuva em pontos da cidade e, por isso, as pistas podem ficar escorregadias.

Confira a previsão para os próximos dias:

No domingo, a previsão é de chuva fraca durante a madrugada e ventos moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) a fortes (52 km/h a 76 km/h) a partir da tarde. As temperaturas se manterão estáveis e amenas.

A Marinha do Brasil enviou um Aviso de Ressaca, iniciando às 12h do domingo até 21h da segunda-feira, com previsão de ondas de até três metros.

Entre a segunda-feira e a quarta-feira o céu irá variar de nublado a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas se manterão estáveis e amenas e os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h), podendo ser fortes na segunda.