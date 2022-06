José Paulo Cavalcanti Filho toma posse da cadeira 39 na ABL - Dani Maia / ABL

Publicado 11/06/2022 10:18 | Atualizado 11/06/2022 10:36

Rio - José Paulo Cavalcanti Filho se tornou um dos imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta sexta-feira (10). O jurista foi eleito para a cadeira de número 39, deixada pelo ex-vice-presidente do Brasil, o advogado e professor Marco Maciel, que faleceu em junho de 2021. A cerimônia de posse foi realizada no Petit Trianon, na sede da Academia Brasileira de Letras, no Centro do Rio de Janeiro.

"Espero contribuir para a defesa da língua nacional e da cultura. E defender essa “língua” não é só exaltar o seu caráter de realidade virtual, conjunto de símbolos articulados para produzir uma ideia. É ir além. É compreender novas formas de expressão em permanente processo de mudança", disse o imortal em seu discurso de posse.

José Paulo foi eleito para a cadeira da ABL em novembro do ano passado. “O José Paulo é um grande jurista, conhecedor da arte nordestina e vai nos ajudar muito na ampliação da representatividade regional da Academia Brasileira de Letras, que é um dos nossos grandes objetivos”, declarou o presidente da instituição, Merval Pereira.

José Paulo Cavalcanti Filho nasceu no Recife no dia 21 de maio de 1948. É advogado formado pela Faculdade de Direito do Recife (1971). Foi secretário-geral do Ministério da Justiça e ministro interino da Justiça no governo do ex-presidente José Sarney e também presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), da EBN (depois Empresa Brasil de Comunicação- EBC), e do Conselho de Comunicação Social (órgão do Congresso Nacional). Consultor da Unesco e do Banco Mundial, ocupa atualmente a cadeira 27 da Academia Pernambucana de Letras.

Como romancista, possui mais de 18 títulos escritos, alguns publicados no exterior. Também é um conhecedor profundo da obra do escritor português Fernando Pessoa. Em 2012, conquistou o prêmio José Ermírio de Moraes pelo livro "Fernando Pessoa - uma quase autobiografia". Com a mesma obra, também conquistou o primeiro lugar na Bienal do Livro e ganhou o Prêmio Jabuti. É vencedor do Prêmio II Molinello, na Itália. Recebeu, ainda, premiações em países como Romênia, Israel, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos.

José Paulo Cavalcanti Filho e também membro da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor do escritório de advocacia que leva seu nome, do Instituto dos Advogados de Pernambuco, e do Instituto dos Advogados Brasileiros.