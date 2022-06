Ruan da Silva Santos é o último suspeito, ainda em liberdade, envolvido na morte de Guilherme Gomes Montibelo, de 28 anos, em São Gonçalo, em outubro do ano passado - Divulgação

Ruan da Silva Santos é o último suspeito, ainda em liberdade, envolvido na morte de Guilherme Gomes Montibelo, de 28 anos, em São Gonçalo, em outubro do ano passadoDivulgação

Publicado 11/06/2022 08:43 | Atualizado 11/06/2022 08:52

fotogaleria Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, na manhã deste sábado, pedindo informações que possam ajudar a prender Ruan da Silva Santos, de 35 anos. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), ele é o último suspeito, ainda em liberdade, envolvido na morte de Guilherme Gomes Montibelo, de 28 anos, em São Gonçalo, em outubro do ano passado . O criminoso é considerado foragido da Justiça.

De acordo com a polícia, Guilherme estava em pagode no bairro Rocha e, ao sair da casa de shows, um homem se aproximou dele e atirou pelas costas. O suspeito depois entrou em um veículo Honda Civic com mais dois comparsas e fugiram.

Os criminosos que estavam no carro onde Ruan Silva entrou, após os tiros, confirmaram, em sede policial, que ele teria dito a eles que havia atirado em Guilherme. A motivação do crime seria um desentendimento ocorrido entre vítima e Ruan Silva há anos atrás.

O crime aconteceu na Rua Doutor Castro Faria, no bairro Rocha, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, em um dos acessos a comunidade do Menino de Deus, por volta das 6h. De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo vítima de disparo de arma de fogo, às 6h30, e que ao chegarem no endereço encontraram Guilherme caído no chão com um tiro nas costas, já sem vida.

Outros envolvidos no crime, já estão presos. Contra Ruan da Silva Santos, foi expedido um mandado de prisão, pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de prisão preventiva, com validade até 2042.



Contra ele consta duas anotações pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado.



Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Ruan Silva, nos seguintes canais de atendimento: