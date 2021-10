Guilherme Montibelo tinha 28 anos - Reprodução / redes sociais

Publicado 03/10/2021 13:36

Rio - Um jovem identificado como Guilherme Gomes Montibelo, de 28 anos, foi assassinado no início da manhã deste domingo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso.



O crime aconteceu na Rua Doutor Castro Faria, no bairro Rocha, em um dos acessos a comunidade Menino de Deus, por volta das 6h.



De acordo com populares, Guilherme estava em uma casa de shows momentos antes. O estabelecimento fica próximo ao local onde ele foi morto.



De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo vítima de disparo de arma de fogo, às 6h30, e que ao chegarem no endereço encontraram Guilherme caído no chão com um tiro nas costas, já sem vida.



Policiais da DHNISG foram até o local para realizar perícia técnica e irão investigar as circunstâncias do crime.



Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do jovem. "Olha, acordei com essa notícia e chorei, amigo. Vai fazer falta, sabia. Muitas histórias boas e lembranças maravilhosas. Vai com Deus", postou um rapaz.