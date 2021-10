Evento-teste no Alto da Boa Vista - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 03/10/2021 17:07 | Atualizado 03/10/2021 17:16

Rio - A noite de sábado (2) no Rio teve o primeiro evento-teste autorizado pela Prefeitura, desde o início da pandemia, em março do ano passado. A 'Lucce Party', festa de música eletrônica no Alto da Boa Vista, teve a presença de público sem uso de máscaras. Mas quem compareceu foi obrigado a comprovar a vacinação e realizar teste de RT-PCR com swab nasal.

A Lucce Party comemorou o aniversário do DJ Pedro Lucena. A festa começou às 20h e terminou às 5h de domingo, e teve a preença de agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio (Ivisa Rio). Ainda no ponto de encontro, em um hotel em São Conrado, os convidados precisaram apresentar o exame negativo, realizado antes da festa, a apresentação do RG e a carteira de vacinação. Nas redes sociais, convidados gravaram vídeos mostrando o processo do exame de swab nasal, realizado no hotel horas antes do início do evento.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há outros 12 eventos-teste autorizados pela Prefeitura do Rio, entre festas, uma delas inclusive no Copacabana Palace, e partidas de futebol no Maracanã, no Nilton Santos e em São Januário.