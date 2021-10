Avenida Brasil, na altura do Trevo das Margaridas - REPRODUÇÃO TWITTER/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

Avenida Brasil, na altura do Trevo das MargaridasREPRODUÇÃO TWITTER/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

Publicado 03/10/2021 17:47 | Atualizado 03/10/2021 17:50

Rio - A chuva chegou com força no fim da tarde deste domingo (3), no Rio. O Centro de Operações informou que a cidade entrou em estágio de mobilização, e a chuva deve seguir de moderada a forte ao longo das próximas horas. Motoristas devem redobrar a atenção, já que há bolsões d'água em vias importantes, como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha.

Núcleos de chuva se formaram na Baixada Fluminense e se deslocam em direção ao Rio. O Centro de Operações Rio registrou chuva forte na última hora em Irajá, Anchieta e Bangu, além de Tijuca, Centro e parte da Zona Sul. A chuva atinge ainda Niterói, São Gonçalo e Petrópolis.

Na Avenida de Santa Cruz, em Senador Camará, uma árvore caiu e uma faixa da pista está interditada. Há bolsões d'água na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, e na altura do Trevo das Margaridas.

TEMPO AGORA | Segundo o @AlertaRio, núcleos de chuva se formaram sobre a Baixada Fluminense e têm deslocamento em direção à cidade do Rio de Janeiro podendo ocasionar chuva moderada a forte isolada nas proximidades de Av.Brasil/Mendanha, Anchieta e Irajá.#temporj pic.twitter.com/P44qQDzAEF — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 3, 2021