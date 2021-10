Estado do Rio de Janeiro registrou 15 mortes e 169 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 03/10/2021 18:06 | Atualizado 03/10/2021 19:15

Rio - Neste domingo, 3, o estado do Rio de Janeiro registrou 15 mortes e 169 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 66.437 óbitos e 1.289.808 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste domingo.



Segundo a secretaria, 1.218.962 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 442 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 24,3%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 47,6%.

Vacinação na capital

O Vacinômetro, plataforma pública da prefeitura que detalha o avanço da vacinação contra a covid-19 no município do Rio, exibe uma infinidade de números, gráficos e taxas, mas uma em especial salta aos olhos: 99,2% da população maior de 12 anos já tomou pelo menos a primeira dose, ou a dose única. A cidade, portanto, está a 0,8 ponto percentual de fechar o ciclo da primeira fase da vacinação. Parte dos cariocas ainda aguarda a segunda dose, especialmente quem tomou a Pfizer, de intervalo maior - 12 semanas.

A população com 30 anos ou menos ainda tem mais pessoas com primeira dose do que com o esquema vacinal completo. Na faixa etária entre 30 e 39 anos, por exemplo, 523 mil pessoas receberam a primeira dose; e 499 mil foram totalmente imunizadas. Entre os 20 e os 29 anos, 583 mil estão com a primeira, e 396 mil já receberam a segunda. Nos jovens de 18 e 19 anos, 130 mil estão parciais, e 38 mil completos. Há ainda o grupo dos adolescentes, que ainda recebe a primeira dose da Pfizer.

Redução de óbitos

Pela quinta semana seguida, o Rio permanece classificado com a bandeira amarela, com baixo risco de contaminação. A análise é uma comparação das semanas dos dias 12 a 18 de setembro com os dias 29 de agosto a 4 de setembro.



Esses números, apesar da circulação da variante Delta no Rio de Janeiro, são reflexo do avanço na vacinação. Observamos uma importante redução do número de internações, casos graves e óbitos. O número de solicitações de leitos e taxa de ocupação reduzida nos apontam um cenário epidemiológico que traz esperança de estarmos caminhando para o retorno à normalidade - avalia o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.