Vacinação - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2021 12:21 | Atualizado 03/10/2021 12:34

Rio - O Vacinômetro, plataforma pública da prefeitura que detalha o avanço da vacinação contra a covid-19 no Rio, exibe uma infinidade de números, gráficos e taxas, mas uma em especial salta aos olhos: 99,2% da população maior de 12 anos já tomou pelo menos a primeira dose, ou a dose única. A cidade, portanto, está a 0,8% de fechar o ciclo da primeira fase da vacinação. Parte dos cariocas ainda aguarda a segunda dose, especialmente quem tomou a Pfizer, de intervalo maior - 12 semanas.

A população com 30 anos ou menos ainda tem mais pessoas com primeira dose do que com o esquema vacinal completo. Na faixa etária entre 30 e 39 anos, por exemplo, 523 mil pessoas receberam a primeira dose; e 499 mil foram totalmente imunizadas. Entre os 20 e os 29 anos, 583 mil estão com a primeira, e 396 mil já receberam a segunda. Nos jovens de 18 e 19 anos, 130 mil estão parciais, e 38 mil completos. Há ainda o grupo dos adolescentes, que ainda recebe a primeira dose da Pfizer.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde autorizou a diminuição do intervalo da Pfizer para maiores de 40 anos - de 12 semanas para oito semanas. O número de totalmente vacinados deve acelerar nos próximos dias.



O Rio tem 65,9% da população com a imunização completa. Além das crianças, que não estão aptas, e dos que ainda aguardam a segunda dose, há um outro grupo, mais vulnerável e que põe em risco a população: 60.961 adultos cariocas não foram se vacinar.

A meta, agora é avançar na terceira dose, a dose de reforço, aplicada nos idosos e, a partir desta semana, também nos profissionais da saúde. Idosos de 77 anos podem tomar o imunizante na segunda-feira (4), e o calendário segue com uma idade por dia, até os idosos de 73, na sexta (8) e no sábado (9). Trabalhadores da Saúde com 60 anos ou mais e que tomaram a segunda dose há pelo menos três meses podem receber a dose de reforço até sábado. Pessoas imunossuprimidas podem ir qualquer dia nos postos. A cidade já tem 171 mil pessoas que receberam a terceira dose.

Com avanço da vacinação, índices da covid-19 estão em queda

Os índices da covid-19 no Rio seguem em queda em comparação a julho e agosto. Na última quinta-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde registrou 105 pessoas com casos confirmados da Covid-19. Um mês antes, em 30 de agosto, este número era dez vezes menor: 1.005 em um só dia. O número de internações e óbitos também reduziu: a cidade não registra mais de 50 mortes desde agosto.

Número de casos confirmados caiu em dez vezes desde agosto DIVULGAÇÃO/SMS

Gráfico de óbitos por covid-19 está em queda há quatro semanas DIVULGAÇÃO/SMS

Na última quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla não será mais exclusivo para covid-19. Com a queda nos índices de internações, há uma demanda reprimida pelas cirurgias de baixa complexidade, como hérnia e vesícula, que chegaram a ficar suspensas durante boa parte da pandemia.